Budowali ją za darmo, zagrała w filmie. Wisząca kładka nad Sanem w Warze zachwyca turystów [ZDJĘCIA]

Kładkę budowali za darmo

Nie podziwialibyśmy tej przepięknej kładki, gdyby nie najzwyklejsza, ludzka potrzeba dążenia do poprawy jakości codziennego życia. Mostu, tak bardzo upragnionego przez lokalną społeczność, nie wybudowały władze. Z pomocą przyszedł pochodzący stąd - z Siedlisk nad Sanem - inżynier Kazimierz Gałajda.

Jak opisuje Stanisław Kryciński w książce pt. "Bieszczady. Tam gdzie diabły, hucuły, ukraińce", Kazimierz Gałajda jako chłopiec chodził do szkoły w Nozdrzcu - za Sanem. Gdy rzeka nie była oblodzona, dzieci przewożono na drugi brzeg łódką. Gałajda po ukończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, trafił do pracy w Zakładzie Budowy Kopalń Miedzi w Lubinie. Pamiętając o swoim pochodzeniu, postanowił zbudować nad Sanem kładkę linową. Nad pracami ziemnymi czuwali miejscowi, a konstrukcję kładki wykonywali - za darmo - młodzi górnicy z lubińskiej firmy PeBeKa, którzy przy tej okazji spędzali nad Sanem urlopy. Za otrzymaną pracę otrzymywali od miejscowych jedzenie i noclegi. Do podtrzymywania mostu wiszącego wykorzystano zużyte liny wyciągowe z kopalni w Lubinie. Tak właśnie powstała mierząca 175 m kładka o rozpiętości przęsła głównego 113 m. To wszystko działo się w latach 70-tych ubiegłego wieku.