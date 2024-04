Firma Sarinż z Warszawy wybuduje most na Sanie w gminie Dydnia [WIZUALIZACJE]

Budowa mostu w gm. Dydnia to od dziesiątek lat wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców pow. brzozowskiego. Osoby zamieszkujące wschodni brzeg rzeki San w miejscowościach Siedliska, Huta Poręby, Jabłonica Ruska, Ulucz mają ogromny problem z dostępem do instytucji publicznych, miejsc pracy, ośrodków zdrowia oraz szkół, które znajdują się w gminach Nozdrzec i Dydnia po zachodniej stronie rzeki. Wynika to z odległości pomiędzy najbliższymi mostami w Dobrej i Dynowie, która wynosi około 20-30 kilometrów. Nowy most ułatwi też dojazd karetek, straży pożarnej czy policji do mieszkańców potrzebujących pilnej pomocy.