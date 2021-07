Cellfast Wilki Krosno jeszcze mocniejsze. Wypożyczyły zawodnika z ekstraligowego Marwis.pl Falubazu Zielona Góra. Pojedzie z Polonią! bell

Jan Kvech ma duży talent. Oby potwierdził go w barwach Cellfast Wilków Facebook Jana Kvecha

Szefowie Cellfast Wilków Krosno grają va banque w rywalizacji o awans do fazy play-off. Tego wymaga sytuacja. W środę wypożyczyli do końca sezonu z Lokomotivu Daugavpils 20-letnego Rosjanina Marko Lewiszyna. W piątek też na zasadzie wypożyczenia pozyskali inny żużlowy talent. To niespełna 20-letni Jan Kvech, który polskiej lidze związany jest kontraktem z Falubazem Zielona Góra. Obaj nowi zawodnicy pojadą w niedzielę w Bydgoszczy przeciwko Abramczyk Polonii.