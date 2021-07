Centrum Symulacji Medycznej w Sanoku już na finiszu [ZDJĘCIA]

- Obiekt jest już gotowy. Aktualnie trwają odbiory, czyli wymagane procedury związane z dopuszczeniem do użytkowania, a także ostatnie, kosmetyczne już prace wykończeniowe. Wyposażamy centrum w aparaturę, montujemy meble – mówi dr inż. Mateusz Kaczmarski, rektor Uczelni Państwowej w Sanoku.

Opisuje, że obiekt składa się z dwóch, niezależnych części - modułów: dydaktycznej oraz administracyjno – noclegowej. W domu studenta będzie miejsce dla ok. 20 osób.

Budynek, który powstał w kampusie zlokalizowanym na terenach byłej jednostki Straży Granicznej w Sanoku liczy trzy kondygnacje. Jest długi na 60 m, szeroki na niespełna 26 i wysoki na ponad 15. Mieścić się tu będą 3 aule na 120, 90 i 60 słuchaczy, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i socjalne. Oczywiście dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa to 4 tys. m kw. Budynek jest też inteligentny, oszczędny, jeśli chodzi o wykorzystanie energii. Na dachu zainstalowano kolektory słoneczne i do podgrzewania wody.