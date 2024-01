Chciała sprzedać odzież, a straciła... ponad 100 tys. zł. Skala oszustw internetowych na Podkarpaciu może niepokoić

Zdarzenie nagłośniła Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, bo to właśnie ją pokrzywdzona zawiadomiła o tym, co się stało. Z relacji mieszkanki powiatu dębickiego wynikało, że chciała sprzedać odzież. Po opublikowaniu ogłoszenia na jednym z portali ogłoszeniowych, odezwała się do niej osoba rzekomo zainteresowana zakupem. Poprosiła sprzedającą o podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Poinformowała też, że sama zamówi kuriera i pokryje koszty transportu.

- Kiedy kobieta się zgodziła, przestępca wysłał na jej numer telefonu smsa z linkiem strony kurierskiej, która jak później się okazało, była fałszywa. Na tej stronie, pokrzywdzona wpisała swój identyfikator i hasło. Następnie z innego numeru telefonu, zadzwonił mężczyzna, podający się za pracownika firmy kurierskiej. Nakazał kobiecie, aby jeszcze raz podała login i hasło do konta bankowego, a także numer karty i numer CVV - tłumaczy mł. asp. Daniel Lelko, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.