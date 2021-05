Daria Przybyła z nowym kontraktem w ekipie wicemistrzyń Polski

– Najfajniejsze wspomnienie dla mnie, to wygrany mecz półfinałowy z ŁKS-em Łódź, który dał nam awans do finału. Poleciały mi łzy szczęścia, był to jedyny taki moment, będę go długo wspominać - twierdzi Przybyła. - Był to ciężki sezon. Myślę, że osiągnęłyśmy przeogromny sukces, nie mamy się co wstydzić tego srebrnego medalu –dodaje libero wicemistrzyń Polski, która zapewnia że zawodniczki czuły wsparcie kibiców i żałuje, że nie było ich w hali podczas meczów oraz że zawodniczki, które przyszły do drużyny przed ostatnim sezonem nie poczuły smaku gry przy ich dopingu. Ma nadzieję, że kibice nadal będą z zespołem- zakończyła Daria Przybyła.