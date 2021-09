DEBATA NOWIN: Rozwój Podkarpacia - wyzwania na nową dekadę [WIDEO] Arkadiusz Rogowski

Wideo

Czego w tej chwili najbardziej potrzebuje obecnie Podkarpacie i w co powinniśmy inwestować publiczne pieniądze w najbliższej dekadzie? Te i inne pytania na debacie podczas gali „Złota Setka Firm Podkarpacia” skierowaliśmy do: wojewody Ewy Leniart, wicemarszałka województwa Piotra Pilcha, prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka, prezesa firmy ML System z Zaczernia Dawida Cyconia oraz dr Krzysztofa Kaszuby, prezesa rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pytania prelegentom zadali również obecni w G2A przedsiębiorcy. Zapraszamy do wysłuchania całej debaty.