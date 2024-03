Derby są fajne. Opinie po derbach Podkarpacia siatkarek z Rzeszowa i Mielca. Rzeszowianki chciały skasować nas za 3 punkty i tak się stało

Fajnie jest rozegrać takie derby. Robiłyśmy, co mogłyśmy. Dla nas jest to też cenne doświadczenie. Nasz cel minimum został zrealizowany, teraz pozostała walka o miejsce. Jesteśmy trochę w innej fazie grania, ale kibicujemy rzeszowiankom, aby one też zrealizowały swój cel na ten rok. Dla nas taki mecz jest cennym doświadczeniem, ważnym dla dalszego rozwoju

Zagrywka i blok, to zdecydowanie potęga i duży plus dla zespołu z Rzeszowa. Parametry są bardzo imponujące. Bywa czasem, że podczas meczu wyjdzie coś niesamowitego, bo taka jest siatkówka. Przegrany mecz niesie ze sobą pewną pokorę i tak jest, ale z drugiej strony jesteśmy zadowolone, że mogłyśmy grac z takim zespołem, jak drużyna z Rzeszowa. Grałam już w hali na Podpromiu, ale zawsze miło jest tu wrócić, bo atmosfera i kibice są bardzo dobrzy

- dodaje Karolina Pancerz.

Myślę, że ten mecz nie miał jakichś większych emocji, co nie oznacza, że nie był to ciężki mecz, ponieważ musiałyśmy bardzo mocno skupić na tym, aby nie tracić koncentracji i doprowadzić do takiego wyniku, jakim się spotkanie zakończyło. To był nasz cel i cieszy, że obyło się bez nerwowych końcówek i wygrałyśmy 3:0 - dzieliła się wrażeniami Magdalena Jurczyk, środkowa Rysic, która atakowała w tym starciu ze 100-procentową skutecznością

.

- Każda z nas wiedziała, co ma robić na boisku, aby w każdym secie, także w drugim doprowadzić do zwycięstwa. Tearz przed nami dwa ciężkie mecze z ŁKS-em w lidze i Pucharze Polski, ale trenujemy po to, aby grać o coś. Mam nadzieję, że to my zwyciężymy. Miałyśmy wcześniej kryzys, cieszy, że wyszłyśmy z niego i wróciłyśmy na zwycięską ścieżkę - potwierdza opinię, że rzeszowska drużyna jest obecnie w gazie - Magdalena Jurczyk.