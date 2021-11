Deweloper kupił działkę przy Uniwersytecie Rzeszowskim przy al. Kopisto? Bloki zamiast edukacji?

O tym, że "coś jest na rzeczy" w kwestii terenu pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie pierwsi poinformowali aktywiści ze stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa na swoich mediach społecznościowych.

- Dotarły do nas informacje, że kolejne tereny o przeznaczeniu publicznym, tym razem edukacyjnym trafiły w ręce dewelopera. (...) Zastanawiające jest to dlaczego w mieście, które ma charakter akademicki dopuszcza się do sytuacji, w których działki mogące służyć rozwojowi Uniwersytetu trafiają w ręce dewelopera? - napisali na swoim profilu członkowie stowarzyszenia.

Poinformowali też, że złożyli już w ratuszu zapytanie o to, czy dla działek na tym terenie toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne. Dr hab. Jacek Strojny z RdRZ zapewnia że po otrzymaniu tych informacji, stowarzyszenie je opublikuje. Oprócz stowarzyszenia, sprawą zainteresował się jeden z naszych Czytelników.