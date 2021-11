Dłuższa ważność certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepionki przeciwko COVID-19

Decyzja resortu o wydłużeniu okresu ważności certyfikatu UCC została podjęta w oparciu o rekomendację Rady Medycznej.

- Trzecie szczepienie jest na tyle istotne dla budowy naszej odporności, że pozwoliliśmy sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych do wejścia do grona osób chronionych przez szczepienia – tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.