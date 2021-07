Dość tragedii na skrzyżowaniu al. Wł. Sikorskiego z ul. Nowowiejską w Rzeszowie. Mieszkańcy domagają się, miasto odpowiada

Ten tragiczny wypadek z początku czerwca br. tylko dopełnił czary goryczy. Późnym wieczorem w tym miejscu na przejściu dla pieszych zginął 17-latek, który przejeżdżał rowerem po pasach. Miał do pokonania cztery pasy jezdni, właśnie znajdował się na czwartym, kiedy runęło w niego rozpędzone audi. Siła uderzenia rower został odrzucony na ok. 100 metrów, młody cyklista zmarł w szpitalu. Policja ustaliła, że 24-letni kierowca audi jechał prawym pasem, w chwili zdarzenia był trzeźwy.

To nie był pierwszy tu w ostatnich latach wypadek z udziałem pieszych, toteż mieszkańcy głównie os. Zalesie zwracali się do władz miasta o instalację sygnalizacji świetlne, która nie dawałaby pola do interpretacji, kto ma pierwszeństwo.

Podkreślali, że układ pasów na przejściu nie zapewnia bezpieczeństwa przechodzącym, istnienie ekranów dźwiękochłonnych sprawia, że piesi, a przede wszystkim rowerzyści wkraczają zza nich na jezdnię często ku zaskoczeniu zmotoryzowanych, którzy nie zawsze są w stanie w porę ich dostrzec ich dostrzec. W opinii rzeszowian było to jedno z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań szlaków pieszych i zmotoryzowanych w mieście.