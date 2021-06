Dramat w Chyrowej. Krowa zabiła swojego właściciela. Prokuratura w Krośnie: przyczyną śmierci 63-latka było uszkodzenie rdzenia kręgowego

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i z jakiego powodu doszło do zaatakowania mężczyzny przez krowę. 63-latek mieszkał samotnie. O dramacie, jaki rozegrał się na pastwisku w Chyrowej, służby zostały zawiadomione przez właściciela sąsiedniego gospodarstwa, który rano szedł na swoje pole. Jego uwagę zwróciło głośne ujadanie psów w pobliżu uwiązanej krowy. Gdy podszedł bliżej, zobaczył, że na trawie leży jego sąsiad, zakrwawiony, bez oznak życia.

Prokurator zdecydował o konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok i wszczęciu śledztwa, które miała wyjaśnić, co przyczyniło się do śmierci 63-latka. Jak podejrzewano, mogła ona mieć związek z atakiem zwierzęcia, bowiem ciało i elementy odzieży mężczyzny znajdowały się w zasięgu uwiązanej na kołku krowy.

Jak dodaje – mężczyzna najprawdopodobniej walczył ze zwierzęciem, stąd rany na ciele.

- Krew znajdowała się na rogu i uchu krowy - mówi prokurator.

Ślady krwi będą zbadane, prokuratura planuje też przesłuchanie świadków, osób z rodziny mężczyzny. Na terenie posesji nie stwierdzono śladów włamania, nie znaleziono dowodów na to, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Biorąc pod uwagę wyniki sekcji zwłok, prokuratura najprawdopodobniej zdecyduje o umorzeniu śledztwa.

- Czekamy jeszcze na pisemny protokół od biegłego – mówi prokurator Iwona Czerwonka-Rogoś.