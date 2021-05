Dwaj obywatele Rumunii oskarżeni o okrutne znęcanie się nad zwierzętami. Przewozili konie w koszmarnych warunkach. Jeden z nich padł

Jak ustalili funkcjonariusze – byli to obywatele Rumuni. W dostawczym Iveco transportowali 6 koni, rzekomo mieli je dostarczyć w okolice Kielc i tam sprzedać.

Zdarzenie, od którego zaczęło się prokuratorskie śledztwo przeciwko 36-letniemu Domokosowi G. i 42-letniemu Istvanowi V., miało miejsce 8 grudnia 2018 roku w Zboiskach koło Dukli, na terenie wjazdu do stacji paliw.

Gdy zatrzymali się na stacji benzynowej w Zboiskach, zajrzeli ko koni i uznali, że jeden z nich jest w fatalnej kondycji. Wyprowadzili go na zewnątrz, żeby nabrał sil. Skrajnie wycieńczone zwierzę położyło się na ziemi. Gdy nie chciało się podnieść, zaczęli go bić powrozem, chcąc w ten sposób zmusić konia do wejścia na platformę samochodu. Zwierzę nie było w stanie tego zrobić.