Dziesięcioro rodzeństwa, będących pod opieką Sióstr Służebniczek w Starej Wsi, wciąż pozostaje „bezpańskie”

- To jakiś koszmar - ocenia dziś starosta Szmyd. – Zarezerwowałem w budżecie pieniądze na ten cel, ale czekam, aż będę mógł je uruchomić, bo na razie nie mogę. Wystosowaliśmy do sióstr pismo z pytaniami, czy prowadzą DPS w ramach pieczy zastępczej, czy personel jest przygotowany do prowadzenia pieczy, czy dzieci prowadzone są w systemie pieczy, odpowiedzi na wszystkie pytania były negatywne. W opinii szeregu instytucji, do których zwróciliśmy się o rozstrzygnięcie prawne, nie wolno nam przekazać środków, bo to grozi nam postępowaniem prokuratorskim. I uważam, że za ten bałagan ktoś powinien odpowiedzieć.