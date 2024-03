Dziś PGE Rysice Rzeszów vs. ITA Tools Stal Mielec. Derby Podkarpacia w hali na Podpromiu. Jaki to będzie mecz?

Już tylko dwie kolejki pozostały do zakończenia rundy zasadniczej Tauron Ligi. Wprawdzie znana jest już ósemka drużyn, które rywalizować będą w fazie play-off o medale, ale rzeszowianki wciąż mają szansę na wyprzedzenie BKS-u Bielsko-Biała i zakończenie pierwszej fazy sezonu na drugim miejscu. Chemik Police mający sześć oczek przewagi nad bielszczankami na pewno nie pozwoli się już zepchnąć z pozycji lidera.

Każdy zespół ma jeszcze o co grać. Rysice i Stal także mają swoje cele. Rzeszowianki w sobotnie popołudnie będą zainteresowane wyłącznie zwycięstwem za trzy punkty. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mielczanki zapewniły już sobie utrzymanie w krajowej elicie, ale to ambitne i bitne dziewczyny, więc będą się zapewne starały pokazać, że potrafią grać lepiej w siatkówkę lepiej niżby na to wskazywało miejsce ich w tabeli. Zresztą mogą jeszcze podskoczyć w klasyfikacji o jeden szczebel wyżej. Nie mają nic do stracenia, mogą zagrać na pełnym luzie i napsuć wiele krwi faworyzowanym rzeszowiankom. Murowanym faworytem jest team Stephana Antigi i Bartłomieja Dąbrowskiego. Tutaj nie ma żadnych dyskusji.