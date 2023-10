Efektowna i z rozmachem. Rekonstrukcja historyczna Powstania Styczniowego w Medyce [ZDJĘCIA]

- Lekcja żywej historii podana na tacy dla naszych mieszkańców. Kto był, ten widział piękne wydarzenie. Kto nie był, niech żałuje - twierdzi Gminne Centrum Kulturalne w Medyce.

Świetnie odwzorowane stroje, muzyka, atmosfera, scenariusz i inscenizacja przeniosła widzów do czasów, kiedy nasi przodkowie walczyli o wolność w Powstaniu Styczniowym. Scenografia i kostiumy stanowiły niezwykle ważny element. Oddawały one zarówno bogactwo polskiej szlachty, jak i prostotę i ubóstwo chłopskiego życia. To wszystko razem stworzyło wspaniałą oprawę wizualną, która wzmocniła dramatyzm i autentyczność rekonstrukcji.