Ekipa z Dąbrowy Górniczej rzeszowski LOTTO 3x3 Quest. Koszykarki MLKS-u Rzeszów na podium

MKS LOTTO 3x3 Dabrowa Górnicza pokonał w finale Sky Tatoo Radom 18:16 i to właśnie radomianie otrzymali przepustkę do turnieju finałowego w Katowicach. MKS już wcześniej triumfował w Kielcach i to wtedy uzyskał awans. Trzecie miejsce wywalczyła Polonia 3x3 Warszawa, pokonując Zajezdników 21:12.