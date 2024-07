Asseco Resovia wystartuje w Pucharze CEV. Zagra także w Volley Cup w Lublinie. Jutro ogłosi nową gwiazdę

Do tej pory rzeszowski klub oficjalnie potwierdził, że nowym trenerem drużyny będzie Fin Tuomas Sammelvuo, który mimo obowiązków związanych z prowadzeniem reprezentacji Kanady, zdążył się już przywitać z kibicami, oraz że nowymi zawodnikami są dwaj krajowi środkowi. Pierwszy to Patryk Niemiec, który w minionym sezo-nie grał w Treflu Gdańsk oraz Dawid Woch. On z kolei grał w rumuńskim CS Municipal Arcada Galati i zdobył z tym zespołem wicemistrzostwo tego kraju.

W tym tygodniu kibice naszej eksportowej drużyny poznają kolejne nowe nazwiska. Jutro będzie to reprezentant Polski. Kadrowicze rzeszowskiej drużyny, a jest ich kilku, grali w reprezentacjach swoich krajów w Lidze Narodów i przygotowują się do turnieju olimpijskiego w Paryżu. Pozostali, którzy nie mają kadrowych obowiązków, też nie zasypiają gruszek w popiele, tylko dbają o swoją kondycję, aby kiedy rozpoczną się w klubie przygotowania, pokazać, że jak przystało na profesjonalistów, poświęcali na sport odpowiednio dużo czasu.