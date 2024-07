Pogoń-Sokół Lubaczów rusza z przygotowaniami do debiutanckiego sezonu w 3. lidze

Przed sezonem wielu upatrywało w drużynie z Lubaczowa głównego kandydata do awansu i tak też się stało, choć podopieczni Konrada Wojtowicza, sprawę awansu przeklepali dopiero w ostatniej kolejce po efektownym zwycięstwie na Legionem Pilzno. - Cel postawiony przed zespołem został zrealizowany, możemy świętować historyczny awans. Klub bardzo dobrze się rozwija, zachęciliśmy społeczeństwo do przychodzenia na mecze, jest bardzo dużo progres, jeśli chodzi o ten aspekt - mówił po ostatnim meczu dla klubowych mediów prezes Robert Machczyński. Jeśli chodzi o sprawy kadrowe to jak na razie w Lubaczowie nie chcą ujawniać żadnych szczegółów. Tu i ówdzie można usłyszeć, że do drużyny prowadzonej przez Konrada Wojtowicza przymierzany jest Michał Żebrakowski z Motory Lublin. Zespół przygotowania do swojego debiutanckiego sezonu na poziomie 3 ligi rozpocznie 1 lipca. W okresie przygotowawczym zagra siedem sparingów. Na początek 6 lipca zmierzy się z Avią Świdnik i Stalą Stalowa Wola PSA. Sześć dni później zagra ze Stalą Rzeszów, by w następnym dniu sprawdzić się z Janowianką Janów Lubelski. 17 lipca podopieczni Konrada Wojtowicza zagrają z KS Wiązownica, a dwa dni później z Ładą Biłgoraj. Ostatnim sparingiem będzie mecz z Tomasovią.