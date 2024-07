Texom Stal Rzeszów przed derbami potrenowała starty. Ten element przyniósł im sukces?

Udało nam się fajnie wejść w mecz. Uważam, że byliśmy dobrze przygotowani do derbów. Służył nam weekend z dwoma meczami. Mogliśmy się bowiem zintegrować, pobyć ze sobą, wspólnie spędzić czas, popracować, odpowiednio nastroić i mamy tego efekty. Wygraliśmy

Szkoda, że uciekł nam punkt bonusowy. Naszym celem było przede wszystkim zwycięstwo. Bardzo się z niego cieszymy, jesteśmy wszyscy zmobilizowani i teraz będziemy się przygotowali do meczu z Ostrowem. Matematyczne szanse na zakwalifikowanie się do fazy play-off w dalszym ciągu są. Będziemy walczyć, aby się w niej znaleźć

Byliśmy przekonani o tym, że na torze w Krośnie główną rzeczą, jaka będzie decydować, będą przede wszystkim starty. Trenowaliśmy ten element i udawało nam się nam te starty wygrywać, co przełożyło się na wynik. Od początku do końca dyktowaliśmy warunki w tym spotkaniu

- zapewniają Paweł Piskorz i jego drużyna.

W sobotę, 6 lipca do Rzeszowa przyjedzie mocna Arged Malesa Ostrów, lider tabeli. Spotkanie, w którym dojdzie do starcia dwóch mistrzów świata - Nickiego Pedersena i Chrisa Holdera, zapowiada się wyjątkowo ciekawie. To trzeba koniecznie zobaczyć. Start zawodów o 16.30.

W ciągu trzech dni rzeszowianie zdobyli 4 punkty. Uciekli ostatniemu Wybrzeżu na dystans 7 oczek. Chcą wyżej...