Strażacy z podrzeszowskiego Niechobrza wygrali prestiżowe zawody pożarnicze w Austrii [ZDJĘCIA]

Strażacy OSP w Niechobrzu mogą poszczycić się licznymi sukcesami w zawodach pożarniczych na arenie krajowej i międzynarodowej. W 2021 roku zostali mistrzami Polski, dzięki czemu reprezentowali Polskę na Olimpiadzie Pożarniczej w Słowenii (2022 r.). Tam sięgnęli po srebro. Puchar za zwycięstwo w 72. Mistrzostwach CTiF w Austrii Dolnej będzie więc kolejnym, który trafi do obfitej gabloty.

- Bardzo nas cieszy wygrana w Austrii. Zawody były bardzo sprawnie przeprowadzone. Równie dobrze wypadły pozostałe nasze drużyny. Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy umożliwili nam wyjazd na mistrzostwa. Choć kolejne laury są powodem do satysfakcji, to najważniejszą dla nas sprawą jest niesienie pomocy potrzebującym i działania ratowniczo-gaśnicze, do których jesteśmy wzywani - podkreśla Mariusz Gajdek, prezes OSP Niechobrz i zawodnik zwycięskiej drużyny.