Żużlowcy Texom Stali wygrali na torze w Krośnie Derby Podkarpacia! Bonus dla Wilków

Po dziesięciu biegach 36:24 przeważali goście. – Zaskakuje mnie wszystko, co się tu dzisiaj dzieje – mówił do kamery Canal+ Vaclav Milik, kapitan watahy. Po dwunastym biegu wygranym przez rzeszowian 4:2 sukces Żurawi był blisko, coraz bliżej. Po trzynastu wyścigach to wyjazdowe zwycięstwo stało się faktem. Otwarta była kwestia, która ekipa zdobędzie bonusa. Zadecydował o tym ostatni bieg. Do jego zdobycia gościom, którzy mieli ten mecz pod kontrolą, niewiele brakowało. Był to bardzo udany weekend Żurawi, które walczą o miejsce w play-off.