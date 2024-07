Wilki czy Żurawie? Derby Podkarpacia w pełnym słońcu. Kto wygra w tym upale?

Uważam, że nie jesteśmy bez szans w derbach, choć to nie my jesteśmy faworytem

- przyznaje prezes gości Michał Drymajło.

Jedziemy do Krosna dobrze się zaprezentować, postaramy się „coś” zrobić, aby zaskoczyć gospodarzy. Nasi zawodnicy znają ten tor. Jest to mecz, którego wynik może zaważyć na tym, czy będziemy w play-off. Jedziemy tam walczyć z podniesioną głową. Postaramy się wygrać. Czy wygramy? Zobaczymy.

To rzeczywiście będzie ciężkie spotkanie – bo po pierwsze nigdy tam nie byłem, po drugie rywale to mocna drużyna. To będzie dla mnie wyzwanie