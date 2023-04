Energa Basket Liga. Osłabiony Rawlplug Sokół Łańcut nie sprostał PGE Spójni Stargard

Czwartkowym meczem sokoły żegnały się w tym sezonie z własną publicznością. Do spotkania zespół z Łańcuta przystąpił bez Corey’a Sandersa, który rozwiązał kontrakt, a także bez Raya Thorntona. Mimo to w pierwszej połowie zespół trenera Marka Łukomskiego nie pozwolił rywalom na zbudowanie żadnej przewagi, a w zasadzie sam nadawał ton rywalizacji choć trzeba zauważyć, że przyjezdni praktycznie cały czas trzymali się bardzo blisko. Ostatecznie I kwarta zakończyła się minimalnym prowadzeniem miejscowych. Wydawało się, że w kolejnej odsłonie Sokół łapie swój rytm, bo po trzech minutach i „trójce” Szczypińskiego gospodarze objęli 7-punktowe prowadzenie (32:25). Przyjezdni jednak dosyć szybko się pozbierali i na trochę ponad trzy minuty przed przerwą doprowadzili do wyrównania (34:34). Sokoły jeszcze raz próbowały odskoczyć, ale tym razem goście już na to nie pozwolili, a jeszcze przed syreną kończącą II kwartę wyszli na minimalne prowadzenie (39:38).