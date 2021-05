eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Bardziej straciliśmy dwa punkty niż zyskaliśmy jeden

- W pierwszej połowie byliśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Bardzo dobrze, tak jak sobie zakładaliśmy, posiadaliśmy piłkę i cierpliwie budowaliśmy ataki. Myślę, że to było bardzo dobre i bardzo skuteczne, niemniej jednak uważam też, że powinniśmy szybciej szukać sobie pozycji do uderzenia w fazie finalizacji i to na pewno dałoby efekt w postaci jeszcze większej liczby sytuacji, mimo że ich liczba i tak była wystarczająca, żeby do przerwy prowadzić 2:0

- uważał Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów.

Po zmianie stron jego drużyna kontynuowała dobrą grę, ale do czasu. W końcu bowiem do głosu zaczęli dochodzić rywale.

- W drugiej części gry też zaczęliśmy bardzo optymistycznie i jedyne, o co mogę mieć do nas żal i pretensje, to że straciliśmy kontrolę nad sobą, bo ta cierpliwość, która w budowie ataku w pierwszej połowie była bardzo dobra, w drugiej przestała powodować, że odbudowujemy strukturę, żeby dalej mieć większe możliwości do ataku i do zabezpieczenia się przed kontratakami przeciwnika - słyszeliśmy.

Pewne błędy rzeszowian w końcu wykorzystali przyjezdni i wyszli na prowadzenie.

- Tak naprawdę jeden moment, kiedy po naszym wrzucie dopuściliśmy do straty i Skrzypczak miał bardzo dobrą sytuację i pozwoliliśmy sobie na utratę kontroli, przeciwnik spuentował bramką - opisuje opiekun Stali.