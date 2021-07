eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: My chcemy i musimy wygrywać

Jesteście na półmetku przygotowań do nowego sezonu. Jakby pan podsumował ten czas?

Na pewno za nami dużo ciężkiej pracy, co było widać, szczególnie pod koniec poprzedniego tygodnia. Przerwa nie była duża i spadki formy fizycznej nie mogły być duże, ale jednak temperatury dają się we znaki i to, plus zmęczenie wynikające z reżimu treningowego było widoczne. Teraz już jest to mniej widoczne, choć nie schodzimy z wysokich obrotów, po to aby złapać najlepszą formę na 31 lipca.

Wspomniał pan o końcówce poprzedniego tygodnia i ma pan zapewne na myśli mecz sparingowy z PGE Stalą Mielec. Widać w nim było, że pana piłkarze mają ciężkie nogi…

Zdecydowanie tak, ale również głowy, bo piłkarze otrzymali dużo informacji. Raz, że mamy sporo zmian kadrowych, a dwa zmieniamy trochę system obrony. To wszystko przełożyło się na to, że przeciwnik był o tempo szybszy. Mieliśmy w tym meczu swoje szanse, przy wyniku 0:0, czy przy 1:0 dla rywala, ale nie zdobyliśmy bramki, a sami daliśmy sobie strzelić kuriozalne gole, ale, chcę to podkreślić, nie jest to żadna wymówka. Bez względu na to, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, mamy konkretny plan na mecz. To była o tyle pożyteczna porażka, że od samego początku chcę uczulać swoich piłkarzy, że nie możemy szukać żadnych wymówek, nawet grając w tak trudnych warunkach, a mam tu na myśli temperaturę, zmęczenie i inny okres przygotowań. To nie ma znaczenia, bo na sam koniec liczy się wynik. To, że mecz ze Stalą Mielec skończył się takim rezultatem, który nie powinien się zdarzyć, nie ma już teraz żadnego znaczenia. Oby ta lekcja zaprocentowała w lidze.