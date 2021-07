Bartosz Snopczyński ostatni sezon spędził w Niecieczy, a wcześniej był zawodnikiem Lechii Tomaszów Mazowiecki. 20-letni napastnik zaczynał w juniorskich zespołach Blasku Odrzywół, a później Ceramiki Opoczno.

– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Stali Rzeszów. Jest to zespół aspirujący do awansu, dlatego też myślę, że będzie to dla mnie świetne miejsce do rozwoju – powiedział Bartosz Snopczyński na łamach oficjalnej strony Stali.