eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Wiem, że trener Lecha przygotuje coś ekstra

To właśnie we Wronkach debiutował pan w roli trenera Stali Rzeszów, i wszyscy pamiętamy, jak tamto spotkanie wyglądało, i jak się zakończyło. Czy w związku z tym to najbliższe spotkanie ma dla Pana jakieś większe znaczenie?

Powiem krótko: nie.

Jakby miał pan porównać obecny zespół rezerw Lecha Poznań z tym z poprzedniego sezonu, to co pierwsze rzuca się w oczy?

Teraz Lech wydaje się bardziej stabilny, jeśli chodzi o kwestie ustawienia i stosunkowo rzadko, a praktycznie w ogóle nie zmienia ustawienia bazowego, którym jest 4-1-4-1 bądź 4-3-3, jak zwał, tak zwał. To jest taka kluczowa rzecz. Pamiętam, że wiosną trener Węska troszkę bardziej bawił się ustawieniem, niż założeniami czy konkretnymi ruchami piłkarzy, bo tutaj też jest widoczne specyficzne przygotowanie pod mecz, a więc choćby zejście środkowych pomocników w boczne sektory i takie różne powtarzalne zachowania. Znam trenera bardzo dobrze, bo jesteśmy teraz razem na kursie UEFA Pro, i jestem przekonany, że na nas przygotuje coś ekstra, ale może się też tego spodziewać z naszej strony (uśmiech).