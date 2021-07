eWinner 2 liga. Przed Stalą Rzeszów sezon prawdy. Awans jest obowiązkiem

Poprzedni sezon był dla Stali Rzeszów nieudany. Baraże były na wyciągnięcie ręki, ale skończyło się fatalnie i pewnym było, że w zespole Daniela Myśliwca dojdzie do wielu zmian kadrowych. Rzeszowianie zaczęli od pożegnań i klub informował o odejściu kolejnych piłkarzy. Prawda jest taka, że za większością z nich kibice biało-niebieskich nie zamierzali płakać. Jedynie w przypadku Wojciecha Reimana można było mieć wątpliwości i trzeba przyznać, że informacja o opuszczeniu Stali akurat przez tego piłkarza nie spotkała się ze zrozumieniem fanów.

Szybko jednak nastroje zostały uspokojone, bo Jarosław Fojut, który został dyrektorem sportowym, mocno pracował, aby trener Myśliwiec dostał odpowiednich piłkarzy. I trzeba przyznać, że na papierze wygląda to bardzo dobrze. Przecież do rzeszowskiej drużyny dołączyli m.in. Andreja Prokić, Patryk Małecki, Krzysztof Danielewicz, Bartłomiej Poczobut czy Paweł Oleksy, co należy uznać za bardzo konkretne wzmocnienia.