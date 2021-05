Firma SPLAST z Krosna zwiększa moce produkcyjne na Podkarpaciu. Rozszerza swoją działalność na Jasło. Dostała wsparcie grantu rządowego

- Rozwój polskiego przemysłu z wykorzystaniem najnowszych technologii to jeden z priorytetów polskiego rządu. Znajduje to również odzwierciedlenie w opracowanej, w kierowanym przeze mnie resorcie, nowej Polityce Przemysłowej Polski. Cieszę się, że polska firma stawia na kolejne projekty B+R. To, co wyróżnia tę spółkę, to właśnie innowacyjność, ale też międzynarodowy zasięg działania. Widzimy, że nasi przedsiębiorcy dostrzegają współzależność między inwestycjami w innowacje i badania, a korzyściami biznesowymi jakie płyną ze współpracy świata nauki i biznesu. Projekty badawczo-rozwojowe przynoszą też dodatkowe przychody, zwiększają konkurencyjność, ale też umożliwiają dynamiczną ekspansję na rynkach zagranicznych, na czym nam szczególnie zależy