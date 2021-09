Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia długo czeka na rehabilitację. Może uda się to w niedzielę w Bielsku-Białej, kosztem „Górali”?

Jeden z faworytów do awansu, Podbeskidzie Bielsko-Biała, będzie podejmował w niedzielę ekipę Apklan Resovii. Ta z kolei bardzo długo czeka na zatarcie złego wrażenia po przegranej 2:4 ze Stomilem w Olsztynie.

Wydawało się, że szansę na rehabilitację piłkarze z Rzeszowa będą mieli już w ub. piątek, ale po opadach deszczu murawa Stadionu Miejskiego w Rzeszowie nie nadawała się do gry, więc sędzia nie dopuścił do spotkania z Miedzią Legnica. Decyzji PZPN wciąż nie ma, ale bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz, że na powtórkę to Resovia pojedzie do Legnicy.