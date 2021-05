Fortuna 1 Liga. Maksymilian Hebel, piłkarz Apklan Resovii: Stałe fragmenty gry to zawsze był mój atut [OPINIE]

Mroczkowski nie ukrywał, że w pierwszej połowie spotkanie naprawdę nieciekawie zapowiadało się dla rzeszowskiego zespołu.

- Przez pierwsze dwadzieścia minut i resztę połowy to Widzew miał lepsze sytuacje do zdobycia bramki, ale ich nie wykorzystał - przyznał szczerze coach resoviaków. - Wybroniliśmy się z tego i brawa dla chłopaków, że poradzili sobie i to my zdobyliśmy bramkę po uderzeniu Maksymiliana Hebla, który ma w tym powtarzalność. To dało nam trochę spokoju i mecz do przerwy był jeszcze z przewagą Widzewa, ale my mieliśmy bramkę - dodał.

- Stałe fragmenty gry to zawsze był mój atut. Jest to coś, co potrafię robić najlepiej

- mówił po meczu strzelec pierwszej bramki Maksymilian Hebel.

Zdaniem trenera Resovii, bardzo ważna w niedzielnym spotkaniu była również determinacja.