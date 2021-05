Fortuna 1 Liga. Marcel Zapytowski uhonorowany przez swój był klub. - Resovia kibiców ma topowych - mówił bramkarz Korony Kielce

W 1 lidze Zapytowski zagrał większość jesiennych spotkań i pokazał się na tyle dobrze, że zapracował na transfer do Korony Kielce. Tam nie od razu wskoczył do składu, grał m.in. w 3-ligowych rezerwach, ale w końcu „wskoczył” do bramki.

- Resovia trochę nas zepchnęła, tych sytuacji miała sporo, dlatego cieszę się, że mogłem pomóc mojemu obecnemu zespołowi. Lubię takie mecze, gdy mam co robić, po to jest bramkarz. To było fajne spotkanie dla mnie. Szkoda tylko, że do końca nie zagraliśmy na zero. Przy każdej straconej bramce jest coś do poprawy, tak na gorąco to może mocniej mogłem zbić tę piłkę - opowiadał klubowym mediom Korony.