Na pomeczowej konferencji prasowej trener Resovii Mirosław Hajdo nie ukrywał, że sytuacja w rzeszowskim klubie jest naprawdę trudna.

- Niełatwo się trenuje, gdy brakuje nam zawodników nawet do treningów - musimy pożyczać nawet ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Dzisiaj przyjechaliśmy w 17, 6 młodzieżowców. To świadczy o tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy i czy my chcemy się bawić tą 1 ligą, oszukiwać kibiców dalej, oszukiwać zawodników, po części trenerów. Czy my to mamy dalej robić, bo jeżeli nie, to trzeba otwarcie powiedzieć, że nie stać Resovii na grę na poziomie 1 ligi i sprawa będzie załatwiona. Nikt nie będzie się denerwował, martwił czy będzie miał "jedenastkę", czy nie będzie. Myślę, że najwyższy czas tą farsę skończyć i wziąć się za poważne traktowanie tego klubu z taką historią, kibiców i wszystkich ludzi związanych z tym klubem, związanych naprawdę oczywiście