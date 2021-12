Gra Asseco Resovii daleka jest od normalności. Kibice nalisali list

Najgorsze w obecnej sytuacji, że nikt nie wie dlaczego ekipa, która typowana była do gry o medale, ma tak fatalny początek sezonu . Zwłaszcza, że nie widać pozytywnych sygnałów wyjścia z głębokiego dołka, w którym znaleźli się resoviacy.

Mocno zaniepokojeni i rozczarowani postawą swojego zespołu kibice napisali list do Piotra Maciąga, prezesa Zarządu Asseco Resovii.

Nie da się tego oglądać. A przecież niedawno...

„Gry jaką prezentują siatkarze Asseco Resovii nie da się oglądać nawet w telewizji. Daleka jest od normalnej. Wstyd i kompromitacja! To co gra aktualnie Asseco Resovia, to tzw. „suche buły”, a przecież niedawno na mistrzostwach Europy Klemen Cebulj i Jan Kozamiernik reprezentując Słowenię poradzili sobie z aktualnymi mistrzami świata, czyli Polską. Podobnie siatkarze eks - mistrza, Zaksy Kędzierzyn - Koźle, którzy zasilili Asseco Resovię prezentują bardzo przeciętny poziom. Także rozgrywający Fabian Drzyzga obniżył „loty” - czytamy w liście, w którym nie brakuje wielu dosadnych i „ostrych” sformułowań.