Gra terenowa w klimacie fantasy w Tyczynie [WIDEO]

Nasze uniwersum to klasyczna fantastyka. Stary kontynent. Podupadłe Królestwo Środka o kulturze rodem z XIV wieku nigdy nie może zaznać spokoju. Nie dość, że sąsiednie osady zaczynają wykonywać chaotyczne manewry wokół świeżo odbudowującej się stolicy, to jeszcze najeźdźcy ze wschodu o czarno–czerwonych barwach coraz bardziej aklimatyzują się w królestwie, a nawet podważają autorytet króla. Król nawołuje do wstrzymania się od działań zbrojnych, najeźdźcy tak czy siak zyskują przewagę. Jest tylko jeden oddział, kilku bohaterów z pradawnej formacji, broniący tronu, oddział który złamał bezpośrednie rozkazy i występuje otwarcie naprzeciw wrogowi. Konflikt wisi w powietrzu. Tylko po czyjej stronie opowiedzą się pobliskie osady? Czy oddział bohaterów odeprze najeźdźców? Czy król wybaczy im zdradę? Być może zdołalibyśmy przewidzieć co zdarzyłoby się dalej, ale nagle zza morza przybywa władca najeźdźców ze swoją świtą i żąda oddania korony. Tylko czy wszystko potoczy się tak jak sobie to zaplanował…