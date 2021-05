Grała przez dwa sezony w Developresie SkyRes Rzeszów na libero. Teraz odchodzi

W zespole wicemistrzyń Polski z Rzeszowa Krzos odpowiadała za przyjęcie zagrywki. W sezonie 2019/2020 miała 43 procent pozytywnego przyjęcia, w tym 48 procent. Może się pochwalić także innymi statystykami. Rozegrała dla KS Developres 92 procent setów. Dwa razy zdobywała statuetkę MVP.

- U nas o rywalizacji na pozycji libero nie było mowy, była współpraca. Ciężko się gra na dwie libero, bo trzeba być bardziej skupionym na tym, co się robi, są momenty, kiedy dłużej siedzi się na ławce, więc trzeba ze zdwojonym focusem podchodzić do każdego spotkania. Dałyśmy radę. Ja była odpowiedzialna za przyjęcie zagrywki, a Daria za obronę. Każdy kibic wie o co chodzi, wyłączając moją kochaną mamę, która wiecznie mnie pyta dlaczego mam inny kolor koszulki i co chwilę trener ściąga mnie z boiska? - mówi dla klubowych mediów była już zawodniczka Developresu.