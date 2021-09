Handball Stal Mielec czeka mecz z Orlen Wisłą Płock. Porażka nieunikniona?

Łomża Vive Kielce, długo nic, Orlen Wisła Płock, długo, długo nic i pozostałe drużyny. Taka opinia o poziomie zespołów PGNiG Superligi jest powtarzana od wielu lat. Dwa zespoły rządzą i dzielą w polskiej lidze i nikt tego nie może negować. Nawet solidnie wzmacniane co roku Azoty Puławy nie są w stanie zagrozić dominatorom.

12 bramek Sobuta to za mało. Druga porażka Handball Stali Mielec [ZDJĘCIA]

Oczywiście od reguły są wyjątki, taki jak w ubiegłym sezonie miał miejsce, kiedy to Pogoń Szczecin pokonała u siebie Wisłę. W Mielcu do dziś wspomina się remis w Płocki, ale to miało miejsce już blisko siedem lat temu. Tamto spotkanie pamiętają z boiska m.in. Paweł Wilk, obecny trener Rafał Gliński, czy Grzegorz Sobut, który w ostatniej kolejce popisał się tym, że rzucił 12 bramek w Piotrkowie.

Trudno dawać jakiekolwiek szanse Stali na wygraną w Płocku. Mielczanie w dwóch pierwszych meczach, choć nieznacznie, to jednak ulegli Zagłębiu Lubin i Piotrkowianinowi Piotrków Trybunalski podczas gdy Wisła rozbiła na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk (37:25), a wcześniej pokonała u siebie MMTS Kwidzyn 31:26.