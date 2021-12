Handball Stal Mielec podejmuje Grupę Azoty Unia Tarnów w ostatnim meczu w tym roku

Mielczanie przegrali cztery ostatnie mecze i atmosfera wokół drużyny nie jest zbyt dobra, tym bardziej że w tabeli zespół ma tylko cztery punkty, a po weekendzie punktami z mielczanami zrównała się ostatnia w tabeli Sandra SPA Pogoń Szczecin.

- Nie chcę patrzeć za siebie, na sytuację, która jest w tabeli. My mamy 4 punkty i to my musimy patrzeć, co zrobić, żeby mieć tych punktów więcej, patrzeć kto jest przed nami, gonić innych. Jeżeli będziemy tylko śledzić tabelę, albo liczyć na to, żeby dany zespół nie wygrał, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Trzeba wygrywać i udowadniać na treningu i w każdym meczu, że daje się wartość zespołowi, a wtedy wszystko będzie ok