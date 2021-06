I Forum Aktywnego Seniora w internecie za nami - obejrzyj relację

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z I Forum Aktywnego Seniora w internecie

- Pandemia koronawirusa zmieniła wiele sfer naszego życia. Znacząco wzrosła nasza aktywność w Internecie, a troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wymusiła m.in. wprowadzenie nowej formuły spotkań - wyjaśnia Urszula Sobol, dziennikarka Nowin, prowadząca I Forum Seniora - Zorganizowaliśmy nasze Forum na stronie internetowej nowiny24.pl po to, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani seniorzy. By uczestniczyli w spotkaniu w komfortowych warunkach, w zaciszu swojego domu, gwarantując im tym samym maksymalne bezpieczeństwo. A to właśnie ono jest dziś najważniejsze - dodaje.

Poruszyliśmy wiele ciekawych tematów, z których relację można przeczytać na kolejnych stronach naszego dodatku. Dla tych, którzy w dniu wczorajszym nie mogli śledzić forum na żywo przygotowaliśmy pełną retransmisję wydarzenia.

Pierwszy panel dotyczy aspektów związanych z bezpieczeństwem. Aspirant Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie przedstawił temat dotyczący profilaktyki społecznej, a w szczególności bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

Mecenas Piotr Wódkowski, radca prawny, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, autorskiego oraz ochrony danych osobowych opowiedział ludzkim głosem o prawie, czyli jak nie dać się oszukać i jak walczyć o swoje prawa. Przedstawił przykłady nieuczciwych działań firm, na które, jak pokazują statystyki, najbardziej narażone są właśnie osoby starsze.

Marlena Błażejewska, dyrektor departamentu sprzedaży i obsługi klientów biznesowych i masowych PGE Obrót, kontynuowała temat bezpieczeństwa opowiadając o zasadach korzystania z usług PGE Obrót i jak ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami na rynku energetycznym .

W panelu poświęconym zdrowiu dr Grzegorz Magoń, fizjoterapeuta, kierownik przychodni rehabilitacyjnej CM MEDYK poruszył problem rehabilitacji seniorów w dobie pandemii, natomiast dr Justyna Mazur - Samela, Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, specjalista w dziedzinie okulistyki z Ośrodka Chirurgii Oka prof. Zagórskiego opowiedziała o zaćmie i zwyrodnieniu plamki związanych z wiekiem, pierwszych objawach tej choroby oraz nowoczesnych metodach jej leczenia.

Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, wytłumaczył seniorom krok po kroku do czego służy Internetowe Konto Pacjenta i pokazał, jak z niego korzystać.

Gościem specjalnym Forum Seniora był prof. Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki oraz wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Profesor Jerzy Bralczyk podpowiedział nam jak dogadać się między pokoleniami i co jest najważniejsze w rozmowie z drugim człowiekiem. Wyjaśnił, dlaczego powinniśmy rozmówcę lubić, ale już niekoniecznie go kochać i w czym tkwi sekret dobrego porozumienia. Dowiedzieliśmy się też, co kryje się pod słowem „wgady”, dlaczego gadanie było kiedyś ważniejsze od mówienia i jak rozmowa może zmienić świat.

Na zakończenie forum pani Danuta Wojnar - Płaza, członek Zarządu Klubu Seniora PTTK w Rzeszowie podpowiedziała, jak zaplanować podróże małe i duże. Pani Danuta zdradziła seniorom swój przepis na bezpieczne spędzanie czasu na Podkarpaciu i poprawę jakości życia.

Dziękujemy Partnerom I Forum Seniora

Przygotowanie transmisji I Forum Aktywnego Seniora w Internecie możliwe było dzięki naszym Partnerom, którym serdecznie dziękujemy.

Partnerami wydarzenia było Województwo Podkarpackie oraz PGE Obrót.

Partnerami wspierającymi byli: Rzeszów Stolica Innowacji, PKO Bank Polski, Centrum Medyczne Medyk, OCHO Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego oraz PTTK Oddział w Rzeszowie.