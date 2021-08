„Innowator Podkarpacia” – tytuł, który daje znacznie więcej niż tylko prestiż

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, także startupy mają czas do 27 sierpnia, by zgłosić swój udział w tym prestiżowym konkursie. Przed 20 laty była to realizacja projektu unijnego, by zainteresować biznes inwestycjami w innowacyjność, o której wówczas nie mówiło się tak szeroko. Udział w konkursie był i wciąż jest nagrodą dla przedsiębiorców inwestujących w nowe usługi, produkty i technologie.

- Projekt okazał się tak udany, że kontynuowaliśmy go w kolejnych latach, a wydarzenie, które miało być jednorazowe, urosło do rangi jednego z najbardziej prestiżowych konkursów dla firm mających siedzibę w województwie podkarpackim

– mówi Jolanta Wiśniowska, Wiceprezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.