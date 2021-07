Jeśli pielęgniarki pójdą na emeryturę trzeba będzie zamknąć 9 szpitali. Tak wygląda czarny scenariusz dla Podkarpacia

Na Podkarpaciu najwięcej jest pielęgniarek w wieku 51-60 lat (35,7 proc.), a w wieku 61-70 (13,8 proc.). Z raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że do 2025 r. braki kadrowe zwiększą się, więcej osób będzie miało uprawnienia emerytalne w stosunku do liczby wkraczających po studiach do zawodu.

Choć mówi się o pilnej potrzebie zwiększenie liczby absolwentów studiów pielęgniarskich z ok. 5,6 do 10 tys. rocznie, trudno znaleźć chętnych do tak wymagającego zawodu. Rzecz rozbija się m.in. o zarobki.