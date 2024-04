Kapitan PGE Stali Mielec – Krystian Getinger po 400. występie w biało-niebieskich barwach: Życzę każdemu zawodnikowi żeby mógł to przeżyć

Krystian Getinger, kapitan PGE Stali Mielec po 400. ligowym występie w barwach mieleckiej Stali

Muszę przyznać szczerze, że miałem ciarki na sobie, życzę każdemu zawodnikowi żeby mógł to przeżyć. Za mną wiele pięknych i trudnych chwil. Kiedyś będę to wspominał i pewnie łza zakręci się w oku. Bardzo się cieszę z tego, do jakiego miejsca dotarłem z klubem, w którym się wychowałem. Jestem w klubie, którym się urodziłem, zawsze marzyłem o tym, żeby być w miejscu, w którym obecnie jestem. Życzę sobie żeby to trwało jak najdłużej. Wiadomo, ze lata lecą, ale na razie się dobrze czuje i będę pomagał drużynie. Dopóki zdrowie pozwoli i trenerzy będą na mnie stawiać i nawet jak nie będę zawodnikiem pierwszego wyboru, to zawsze będę starał się pomóc, będę za drużyną. Życzę sobie żeby tych występów było jeszcze więcej. Żeby ktoś nie myślał, że już mówię „koniec”, bo to nie jest koniec.