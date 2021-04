Kapitan Rawlplug Sokoła Łańcut Maciej Klima: Muszę nadrobić braki w treningach

- mówi.

Wydaje się wręcz, że w niedzielnym meczu sokoły dostateczną przewagę wypracowały sobie już w pierwszej połowie.

- Przewaga rzeczywiście sięgała już 20 punktów - przyznaje Maciej Klima. - Mimo wszystko przeciwnik walczył do końca i udało im się odrobić część strat. Losów spotkania nie odwrócili, ale zyskali mój jeszcze większy szacunek. Przygotowując się w tym tygodniu do meczu bardzo poprawiliśmy nasza obronę pick&roll. To, plus nasza lepsza egzekucja w ataku, a co za tym idzie skuteczność, były kluczowe - zauważa gracz Sokoła.