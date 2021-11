Katarzyna Wenerska z Developresu Rzeszów czuje się lepiej. Badania nie wykazały nic niepokojącego

Sama zeszła z boiska, ale gdy usiadła, widać było, że coś jest nie tak. Jak się później dowiedzieliśmy, siatkarka miała zawroty głowy i nie czuła się dobrze. Jeszcze w trakcie meczu trafiła do szpitala, a drużyna dokończyła mecz bez niej.

Antiga: "Nie spodziewałem się, że stracimy punkt". Co z Katarzyną Wenerską?

- Kasia przeszła w szpitalu w Łodzi serię badań. Miała zrobione m.in. EKG i tomografię. Żadne z nich nie wykazało nic niepokojącego. Wszystko trwało do trzeciej w nocy. Potem wsiadła do autokaru, gdzie czekała na nią drużyna i wszyscy wrócili do Rzeszowa. Wszyscy mamy nadzieję, że jak się wyśpi i wypocznie, będzie lepiej, ale dalej będziemy monitorować sytuację — powiedział M. Pieniążek.