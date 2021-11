Stephane Antiga: "Nie spodziewałem się, że stracimy punkt w Łodzi". Co z Katarzyną Wenerską?

- Wiedziałem, że to nie będzie łatwe spotkanie dla nas, ale nie spodziewałem się, że stracimy punkt, bo powinniśmy to wygrać za trzy punkty – mówi trener Stephane Antiga. - Z drugiej strony cieszę się, że wygraliśmy w tym sezonie cztery tie-breaki. Druga sprawa, że dziewczyny dawały dobre zmiany, bo czy Kaladadze, czy Witowska, a potem Bińczycka. Każda coś wnosiła. Naszą mocą jest to, że każda zawodniczka dobrze pracuje i wykonuje swoją pracę. Niestety nie nie graliśmy dobrze w tym meczu. Po drugiej stronie z kolei świetny mecz zagrała Cleger, która do tej pory grała dużo słabiej.