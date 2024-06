KKS Kalisz vs. Stal Stalowa Wola. Decydujący bój o 1 ligę

Stal Stalowa Wola o krok od awansu do 1 ligi!

Zapewne atut własnego boiska i nieco więcej czasu na regenerację będzie sprzymierzeńcem gospodarzy, lecz wydaje się, że to Stalówka jest w większym gazie. Zielono-czarni to druga najlepiej punktująca drużyna w 2024 roku. Obie ekipy znają się można powiedzieć na wylot i wydaje się, że nie powinno być większych niespodzianek. Dokładne analizy sztaby szkoleniowe mają już zapewne przeprowadzone i powoli są one wdrażane. Czasu jednak jest mało, gdyż półfinały od finału dzieli tylko trzy dni.