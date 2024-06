Klęska Cellfast Wilków Krosno na torze w Bydgoszczy. Wataha bez szans z Polonią [ZDJĘCIA]

Już pierwsza seria pokazała, kto w tym pojedynku będzie rozdawał karty. Polonia wygrała ją 17:7. Potwierdziła, że na swoim torze nie ma na nią mocnych. W pierwszym biegu jechało trzech zawodników, bo Kai Huckenbeck upadł i został wykluczony. Mateusz Szczepaniak pewnie ograł Norberta Krakowiaka i Kennetha Bjerre, na którego z racji startów w Polonii goście mocno liczyli. Nie był to jednak dobry wystąp Duńczyka. Bieg juniorów 5:1 dla gospodarzy. Trzeci znów 5:1, bo jechał w nim notujący świetny sezon Krzysztof Buczkowski. W czwartym 4:2 i prowadzenie polonistów 17:7, którzy odrobili straty z Krosna z nawiązką.

Po starcie do 7. biegu doszło do groźnego karambolu; w bandę wjechał Seifert-Salk, przeleciał przez nią i upadł w pasie bezpieczeństwa. Na szczęście tylko się potłukł, ale w powtórce przyjechał trzeci za Huckenbeckiem i Lyagerem. Przewaga miejscowych, którzy jak nie wygrywali startów, to odbijali czołowe pozycje na trasie, wzrosła do 18 punktów (30:12).