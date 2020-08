Kobieca Twarz Podkarpacia 2020. Ach, co to było za spotkanie! To był dzień pełen uśmiechów, radości i wzruszeń

Wszystkie uczestniczki spotkania, głosami czytelników Nowin w plebiscycie Kobieca Twarz Podkarpacia zostały wybrane w czterech kategoriach: Córka, Matka, Kobieta Dojrzała oraz Seniorka. Każda z nich to aktywna, wyjątkowa, wyrazista i niepowtarzalna osoba. Po 10 pań z każdej kategorii pokoleniowej spotkało się w środę w jednym miejscu, w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Wyjątkowe kobiety na wielkim Forum Kobiecości

Każda z pań najpierw uczestniczyła w Forum Kobiecości, podczas którego odbyły trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich poprowadziła Klaudia Fitał z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante z Łańcuta. Warsztat dotyczył nauki prawidłowych nawyków żywieniowych. Dietetyczka dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opowiadała m.in. o prozdrowotnym właściwościach gorzkiej czekolady oraz obalała mity na temat niektórych produktów żywieniowych.

Kolejny warsztat o prawidłowej pielęgnacji skóry „Odkryj w sobie zewnętrzne piękno - nauka prawidłowej pielęgnacji skóry i makijaż” poprowadziły Paulina Nowak, niezależna dyrektor sprzedaży Mary Kay oraz Ewa Buszta również niezależna dyrektor sprzedaży Mary Kay. Panie podkreślały, że sposób codziennej pielęgnacji twarzy ma bardzo duże znaczenie dla kondycji naszej skóry. To, jak dzisiaj dbamy o swoją twarz, będzie miało wpływ na jej wygląd za kilka, dlatego warto poświęcić tej kwestii odpowiednio dużo uwagi.

Ostatni panel dotyczył rozwoju osobistego „Odkryj w sobie piękno, pokonaj swoje bariery, złe przekonania - trening mentalny”. Iwona Kutnik, niezależna dyrektor sprzedaży Mary Kay zachęcała nasze uczestniczki do odkrywania swojego wewnętrznego i zewnętrznego piękna. Panie mogły też zadawać pytania, a nasze specjalistki chętnie udzielały na nie odpowiedzi.

W programie były nie tylko panele, czyli „coś dla ducha”, ale także było „coś dla żołądka. Zaproszone panie mogły skorzystać vouchera na smaczny lunch z pysznym deserem w Restauracji Orchidea, która znajduje się Hotelu Prezydenckim. Restauracja zawsze oczarowuje swoich gości wykwintną kuchnią i niepowtarzalną atmosferą. Każde z dań przygotowywanych przez doświadczonych kucharzy to mistrzowska kompozycja smaków i aromatów powstająca z najwyższej jakości świeżych składników. Restauracja jest w pełni dostosowana do wymogów sanitarnych, a przemiła obsługa zachowuje wszelkie zasady bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i komfort konsumentów.

Casting pełen radości, pozytywnej energii i wzruszeń

Najważniejszą częścią spotkania był casting, który pomoże jury wyłonić zwyciężczynie w każdej kategorii pokoleniowej. Zdobędą one tytuł KOBIECA TWARZ PODKARPACIA i główne nagrody, a także awansują do ogólnopolskiego finału akcji. Warto dodać, że w finale wezmą udział laureatki z każdego województwa, a zwyciężczynie zdobędą tytuły KOBIECA TWARZ POLSKI oraz główne nagrody - udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej serwisu Ona – Strona Kobiet - prowadzonego we wszystkich regionach przez dzienniki regionalne oraz dwuosobowe zaproszenie na tygodniowy pobyt w SPA.

W castingowym jury zasiadali: Renata Tereszkiewicz – Mac, dyrektor marketingu Polska Press sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Urszula Sobol, redaktor „Nowin” i portalu nowiny24.pl i Mariusz Knutel, dyrektor Biura Reklamy Polska Press sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie. Ważny głos miał również doświadczony fotoreporter „Nowin” Krzysztof Kapica, który jeszcze przed castingiem zaprosił wszystkie panie do indywidualnych zdjęć. Zdjęcia znajdą się w naszej galerii na portalu nowiny24.pl oraz panie otrzymają je na pamiątkę.

– Wybór jest naprawdę trudny. Każda z pań to przesympatyczna, miła, wyjątkowa i niepowtarzalna osoba, która ma bardzo wrażliwe wnętrze. Są dla nas niezwykle inspirujące. Mają nietuzinkowe umiejętności, różne doświadczenie życiowe i patrzą na świat w bardzo ciekawy sposób. Są skromne, ale bardzo ambitne

– zapewniają jednogłośnie członkowie jury.

Panie chętnie też dzieliły się swoim przemyśleniami.

– Trzeba żyć tak, aby nikt nie musiał przez nas płakać – mówiła Barbara Reczek z Jasła, startująca w plebiscycie Kobieca Twarz Podkarpacia w kategorii Seniorka.

– Nie na wszystko w życiu trzeba się godzić – słyszeliśmy od Doroty Kobylarz z Woli Raniżowskiej (kategoria Matka).

Nasze uczestniczki miały też przeróżne zainteresowania i hobby.

– Jeżdżę motocyklem po całej Polsce – opowiadała Barbara Kiełt z Ostrowa (kategoria Kobieta Dojrzała).

Niektóre z nich sprawdzają się w różnych rolach jednocześnie.

– Jestem położną i sołtysem – mówiła Karolina Strojna z Dąbkowa (kategoria Córka).

Wybór jest naprawdę trudny. W następnym tygodniu poznamy laureatów.

Spotkanie w Hotelu Prezydenckim odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Na uczestniczki czekały środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne, a każda z osób wchodzących na spotkanie miała zmierzoną temperaturę. Wsparcie medyczne podczas spotkania zapewnił wiodący ośrodek opieki medycznej - Centrum Medyczne Medyk.