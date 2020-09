Kobieca Twarz Podkarpacia 2020. Jury wybrało już laureatki w czterech kategoriach

Kobieca Twarz Podkarpacia. Ach, co to było za spotkanie! To był dzień pełen uśmiechów

Karolina Strojna (kategoria Córka) z miejscowości Dąbków to uśmiechnięta i pełna pozytywnej energii kobieta. Jest położną i spełnia się w swoim zawodzie. Od 2019 roku pełni również funkcję sołtysa sołectwa Dąbków. - Uwielbiam ludzi. To od nich czerpię inspirację - mówiła Karolina Strojna.

Agacie Lalik (kategoria Matka) z Woli Korzenieckiej najwięcej radości dają ludzie. Jej życiowe motto to: będę sobą, niech świat się dziwi. Nasza laureatka ma mnóstwo zainteresowań i hobby. - Jestem też strażakiem - dodała dumnie Agata Lalik.

Barbara Kiełt (kategoria Kobieta Dojrzała) z Ostrowa to aktywna i pełna pasji kobieta. Jeździ motocyklem i bierze udział w rekonstrukcjach historycznych. Ma mnóstwo marzeń. - I chcę wykorzystać każdą chwilę życiu - dopowiedziała Barbara Kiełt.

Barbara Reczek (kategoria Seniorka) z Jasła to radosna, sympatyczna i pełna energii emerytka. - Uśmiech to coś co łączy ludzi - mówiła na castingu Barbara Reczek. - Ja nie oceniam nikogo. Uważam, że trzeba iść do przodu i żyć tak, aby nikt przez nas nie płakał.